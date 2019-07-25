利萊辛尼轟兩球 曼城強陣6：1炒傑志 逾2萬人見證 羅梓駿生涯首球主場破蛋

文：余瑋、方嘉豪 圖：楊柏賢

曼城繼2013年後再於香港大球場作賽，並天公造美未有下雨。這支英超勁旅在「賽馬會傑志中心盃」的陣容星光熠熠，大衛施華、奇雲迪布尼及史達寧悉數正選；主場的傑志由新兵基爾頓輔助射手盧卡斯攻堅，韓國前國腳金東進在個人告別戰，聯訣隊長黃洋鎮守防線。

大衛施華先開紀錄 史達寧同建功

曼城周日前失落英超亞洲盃，昨甫開賽反客為主強攻，迪布尼於7分鐘先有直射罰球，但被傑志門將郭劍橋飛身撲出。「藍月」在14分鐘終令「藍鳥」失守，隊長大衛施華接應史達寧直傳，單刀挑射打開紀錄，1分鐘後金東進被換離場完成告別戰。曼城在完半場前，由利萊辛尼及史達寧先後建功，半場領先3：0。

換邊後，傑志一口氣換入8將，包括洛迪古斯及蘇沙等新兵。曼城於55分鐘由利萊辛尼再入一球，下半場中段陸續換入小將，有18歲前鋒杜亞斯攻入個人一隊首球。傑志則於85分鐘破蛋，憑右閘羅梓駿後上殺入禁區，接應蘇沙傳中近射破網，曼城再由保素埋齋大勝6：1完場。補時階段有球迷衝入球場，未有保安阻擋下走到中圈，但未有接觸球員，最後自行走到場邊被保安帶離場。

黑衣球迷闖球場中圈

22歲的羅梓駿昨「後衛作先鋒」，取得生涯首個正式賽事入球。賽後他對攻破英超勁旅大門感興奮：「這可能是人生唯一一次機會，所以別具意義。」傑志青訓出身的他說，眼見同期的鄭展龍在去年亞冠盃入球，自此便希望在大賽能建功，但他謙稱：「賽事節奏很快，起初很難才跟得上，後來調整心態，看到對手不少都是年輕球員時，便想到自己沒理由輸給他們。」

另邊廂，曼城領隊哥迪奧拿在記招上，再被問到對香港近日政治紛爭的想法，他重申不清楚香港政治情况，對發生的事情感遺憾。就球迷將訴求帶入球場，傑志隊長黃洋稱：「足球能團結人，我想最重要是互相尊重，特別在球場上，尊重對手，也尊重球迷。」

曼城今日離港，周六友賽日職橫濱水手，然後返英準備下月4日社區盾對利物浦。

(曼城訪港)