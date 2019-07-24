東奧倒數1年 港將力爭入閘

何詩蓓200自再破港績 今爭港將世界賽首牌

東京奧運倒數一周年，目前唯一取下入場券的港產「小美人魚」何詩蓓，昨晚在韓國上演的長池游泳世界賽先傳捷報。她在200米自由泳複賽刷新自己保持的香港紀錄，更以總成績第3位殺入決賽，今晚爭取港隊史上首面世界賽獎牌。

複賽游出1分55.58秒 第3位入決賽

準奧運港將何詩蓓日前為港取下接力資格後，昨轉戰女子200米自由泳複賽游出1分55.58秒，位列小組首名，不但將兩年前在世界賽做出的香港紀錄推前0.38秒，亦以總成績第3位殺入決賽。世界紀錄保持者、意大利隊的比歷堅妮，以1分55.14秒位列總成績首位，澳洲隊的「千禧後」迪米絲落後0.22秒，以次名闖關。

21歲的何詩蓓昨在初賽位列總成績次席，晚上游出更快時間打破香港紀錄。上屆名列第5的她創歷史，成為香港首名游進決賽的港將，今晚有望再進一步爭牌，改寫香港泳壇紀錄。

港隊昨尚有林昭光出戰男子200米蝶泳，終以2分01.46秒在47人中位列34名。香港紀錄保持者卓銘浩出戰男子800米自由泳，則以8分15.22秒以32名完成賽事。

（2020東京奧運 倒數1年）