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2019年7月24日星期三
曼城今晚重臨大球場友賽傑志 哥帥發聲 籲對話解港政治亂局
大衛施華現身銅鑼灣 伙隊友宣傳新球衣
辛尼科頓到訪旺角 與球迷會面參與電競
PSG周六澳門鬥國米 尼馬麥巴比列席
C朗強姦案獲撤控 檢察官:無法搜索重要法醫證據
基沙文地標 巴塞1:2不敵車路士
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東奧倒數1年 港將力爭入閘
孫楊爭議聲中衛冕200自 今800自再爭金
港男花劍隊世界賽得第5 名次賽挫韓添入奧機會
李慧詩過關在望 放眼200米闖世界紀錄
奧委會賄選風波無阻進度 逾半新場館落成
鄧肯任馬刺助教 普帥:終於輪到他輔助我
體壇快訊：南華大勝滿貫拔頭籌
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼城今晚重臨大球場友賽傑志 哥帥發聲 籲對話解港政治亂局
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