曼城今晚重臨大球場友賽傑志 哥帥發聲 籲對話解港政治亂局

文：余瑋、方嘉豪、楊浚朗

圖：賴俊傑

曼城相隔6年，今晚8時再訪香港大球場，出戰賽馬會傑志中心盃。有網民近日呼籲，入場球迷在比賽21分鐘時歌唱 《Do You Hear the People Sing》，並穿上黑衣，冀引起國際關注日前在元朗發生的暴力事件。

一天兩課認真備戰 昨午逾千人觀操

哥迪奧拿近年高調支持加泰隆尼亞獨立，曾因比賽時戴黃絲帶以支持被捕政治犯，被英格蘭足總罰款。昨日被傳媒問及對香港最近連串示威的看法時，他回應道：「我們要接受社會有示威行動，但不希望以暴力解決問題。我在中國有美好經歷，相信香港政府不會接受暴力，只要坐下來對話，便有機會解決問題。」哥帥再補充，香港環境十分安全，至今未感到受威脅。

曼城為今晚一仗備戰認真，繼昨早到旺角大球場閉門操練後，傍晚再返球場公開操練，吸引1176名球迷持票到場。在逾1小時操練內，以領軍嚴厲見稱的哥迪奧拿，指示球員不時七情上面。最受球迷歡迎為比利時隊中場奇雲迪布尼，有球迷更即場除鞋望偶像在鞋上簽名；有小球迷出動橫額，成功爭取這名球星送贈穿過的練習背心兼簽名。

曼城周日在英超亞洲盃屈居亞軍，就今仗鬥傑志，哥迪奧拿冀為球迷送上精彩賽事，並以是次亞洲之旅備戰下月4日對利物浦的社區盾。前鋒史達寧笑言，希望領隊能派他上陣，會踢出狀態取得入球。

傑志新帥稱不制訂特別戰術

另邊廂，傑志新帥施利斯高域說，不會制訂特別戰術，盼球員享受賽事。球隊昨在操練內，主要練習兩邊傳中。隊長黃洋過去多年均有代表傑志友賽歐洲勁旅，他說跟曼城比賽機會難得，但坦言備戰時間不足，冀「藍鳥」能展示拼勁。會長伍健透露，已售出逾2萬張門票，當中350元及特惠250元門票已售罄。