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2019年7月23日星期二
史達寧沉默中努力 冀表現回應批評 隨曼城首訪港 矢言續求進
場外為種族主義發聲 「幫世界變得更好」
獲修夫基信任 盼為英軍奪世盃圓夢
曼城球星遊覽叉電 助教阿迪達最受歡迎
拜仁力斟辛尼 路明尼加:哥帥不知藍月內部事務
電視精選
皇馬棄將巴利 中超3軍追獵 傳國安490萬誘加盟 平聯賽周薪紀錄
美斯傳商討續約 勢簽巴塞生涯第10份合約
利物浦負西維爾兩連敗 拿路斯被大力抽踢傷出 米拿斥可恥
Out Out轉轉
著名排球評述員雷禮義離世 家人冀後事從簡延兩周公布
何詩蓓世界賽轉戰200自 劍指決賽冀衝牌創港歷史
孫楊批賀頓拒合照欠尊重
港花劍男隊世界賽首闖8強
體壇快訊：流浪接納邀請來季競逐港超
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【明報專訊】（請看附圖）
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史達寧沉默中努力 冀表現回應批評 隨曼城首訪港 矢言續求進
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