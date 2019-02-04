皇馬棄將巴利 中超3軍追獵 傳國安490萬誘加盟 平聯賽周薪紀錄

皇家馬德里vs.阿仙奴 無綫myTV Super 900台 明早07：00直播

加里夫巴利日前缺陣國冠盃首仗以1：3負拜仁慕尼黑後，已被揣測在皇馬的歲月進入倒數階段，主帥施丹更稱，巴利越早離隊對球會越好，其經理人巴納特不滿施丹言論道：「施丹的說話是可恥的。他沒有尊重一個為皇馬貢獻良多的球員。」被問及巴利是否已接近離開？巴納特說：「我們正在工作。若巴利落實離隊，都是取決於其個人最佳意願，而非施丹的推動。」據英國《每日郵報》報道，至2022年才約滿的巴利如果轉會，皇馬未來3年可節省5300萬鎊（5.2億港元）。

經理人斥施丹放棄論可恥

施丹與巴利交惡已非一朝一夕，其間不時傳出後者離隊消息，與他扯上關係的有曼聯、熱刺、拜仁及巴黎聖日耳門（PSG）等，而PSG球星尼馬也盛傳有意轉投「銀河艦隊」多時，故此有指皇馬欲以巴利為交易籌碼之一。

然而巴利的周薪35萬鎊已成其離隊障礙，據報當今有能力收購他的是中超球隊，暫列次席的北京國安、第6的江蘇蘇寧及排第12的上海申花都趨之若鶩，當中又以北京國安擬支付50萬鎊周薪最多，事實是這數目是中超之冠，紀錄保持者是效力第13位球隊河北華夏的阿根廷攻擊手拿維斯。中超球員轉會窗的限期是7月31日，故此巴利轉會交易時間現只剩9天。巴利於2013年夏天以8920萬鎊（8.7億港元）轉會費由熱刺加盟皇馬，6季以來上陣231次入102球，主要冠軍是4次歐聯和1次西甲。

奧斯爾倒戈 哥斯尼傳加盟雷恩

皇馬明早在華盛頓對阿仙奴，染了白髮的德國中場奧斯爾的倒戈亦成焦點，至於未隨隊、只餘1年合約的法國後衛哥斯尼，繼傳出投波爾多或里昂後，又有報道指他或跟另一法甲球會雷恩達成加盟協議。