史達寧沉默中努力 冀表現回應批評 隨曼城首訪港 矢言續求進

文：余瑋

圖：楊柏賢

24歲的英格蘭隊前鋒史達寧，上季為曼城在英超攻入17球兼12次助攻，助「藍月」成本土3冠王，個人榮膺英格蘭足球記者協會（FWA）的英格蘭足球先生，同時獲英格蘭職業球員工會（PFA）選為最佳青年球員。

讚哥帥擁一流主意和想法

曼城過去兩季蟬聯英超冠軍，被問到過去一季自己表現何以大躍進，史達寧受訪時稱，改變純粹是希望更進一步：「每季完結我都會檢討什麼做得好和不好，身為球員最重要是有進步空間。雖球隊上季成績很好，但球員都會期望下季比今季表現更好。」被問下個目標，他稱：「我有很多目標，下個目標就是新季繼續在沉默中努力，用表現替我說話，完季時達成目標。」

曼城領隊哥迪奧拿以嚴厲見稱，如上季史達寧已多次被鏡頭捕捉到，大勝一場賽後仍被哥帥「肉緊」地訓話。史達寧亦對這西班牙籍教頭心悅誠服：「哥迪奧拿是很出色的領隊，有很多一流主意和想法，好的領隊往往會令足球變得簡單。他現正建立一支優秀球隊，每個人都要為自己位置而戰，因此時刻都要準備就緒不停努力。」

曼徹斯特市近年形勢變成「藍天」， 下季能否英超3連霸，史達寧認為，「藍月」每季都不會停步，「我們當然希望在英超繼續領先地位，這絕不容易，但樂於面對這大挑戰，戰到最後。」對於聯賽最大對手兼前東家利物浦，史達寧對上季PFA最佳球員、中堅華基爾雲迪積克予以高度評價：「雲迪積克加盟利物浦後，令後防更完整，但不只是他，紅軍還有阿歷山大阿諾特、安德魯羅拔臣等人，令防線實力大增。」

期望與傑志帶來精彩比賽

首次來港的史達寧說，從機場到酒店看到沿途景色，感覺香港是很漂亮的城市，笑言在訪問後，想到酒店附近四圍遊覽。曼城明晚8時在香港大球場友賽港超球隊傑志，史達寧稱在日前英超亞洲盃互射12碼落敗後，令球員決心下仗重返勝軌，「香港天氣很潮濕，對我們是挑戰。傑志是一支不錯球隊，相信兩隊可為球迷帶來一場精彩比賽」。

（球星專訪）