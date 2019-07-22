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梁芝榕保齡球亞巡賽主場奪季

【明報專訊】港隊昨於南華會主場出戰保齡球亞巡賽香港站，有梁芝榕（左）及葉嘉欣打入女子組4強，雖然分別敗予菲律賓隊及馬來西亞隊球手，但梁芝榕以較高得分摘得季軍。潘梓翹在男子組8強止步，屬港男隊最佳。

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