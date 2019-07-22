江旻憓掛銅抵港 為紛爭痛心 盼表現讓外界見識港人強大

江旻憓前晚在女子重劍個人賽4強，不敵巴西隊老將卡丹莎美後，贏得港隊史上首面世界賽銅牌。不過，她因腳傷無緣團體賽，昨返港未有太喜悅。曾因腳傷施手術的她解釋，個人賽8強前步行時突然跣腳，弄傷右膝，比賽時不能發力，為此感失望。Vivian曾說，盼以獎牌為港人打氣，昨再表示為近日社會氣氛痛心：「我不覺得現在25歲的自己，有資格去跟大家說應做什麼，或者想香港變成怎樣。自己做了多年運動員，唯一可做的是更用心訓練，出外比賽表現更好，等匈牙利（世界賽主辦國）等地方，也會覺得香港人很強。」

對於賽會在網站及宣傳刊物以她為生招牌，但文中寫道，也許在2013年，沒人相信會有港人成為世界第一，對此她笑說：「我好開心可以做到。」

蔡俊彥排名升 今轉戰團體賽

男子花劍新星蔡俊彥前天爆冷打入個人賽8強，世界排名由23位跳升至16位，於32強下馬的張家朗排名微跌兩級至第7位；二人今轉戰團體賽。港隊昨在女子花劍及男子重劍團體賽，齊於16強下馬。