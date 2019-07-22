港女隊自由泳接力游進東奧 何詩蓓擁3項資格冠絕港隊

長池游泳世界賽昨於韓國光州展開，港隊首天多線出擊，其中鄭莉梅、何詩蓓、何南慧及譚凱琳依序上場，合力出戰4×100米自由泳接力初賽。星將何詩蓓未有如上屆破香港紀錄一仗中，以首棒衝擊100米自由泳港績，但身負第2棒的她游出52.89秒，一度領軍進佔小組第3位，最終3名隊友均游出水準下，港隊以3分40.40秒位列總成績第10名。今屆世界賽各項接力前12名隊伍，可直入明年東京奧運，港隊雖在昨仗緣盡決賽，但搶下此項目奧運入場券。

世界賽排第10取入場券

連同何詩蓓已在100米及200米自由泳達標，港隊目前3項奧運資格均落在泳隊手上。港隊在2016年里約奧運得以首度出戰接力賽，源於該年5月在女子4×100米混合泳，游出世界第16快的時間趕上尾班車，今次是首度直接取下奧運接力資格。功臣之一的17歲「氣袋」何南慧，今日還將出戰1500米自由泳，力求刷新自己保持的香港紀錄。她喜道：「雖然一直有此目標，但沒想過可以做到，第一次為港取得奧運資格，是很大驚喜，希望其後比賽可以再有突破。」

歐鎧淳今戰100背爭取A標

男子400米自由泳香港紀錄保持者卓銘浩，昨在此項初賽游出3分55.05秒排名30，較港績慢兩秒。而港隊另一星將歐鎧淳今日亦會登場，在女子100米背泳初賽爭取直入奧運的A標，預料她在稍後的女子4×100米混合接力泳，及首設的男女4×100米混合接力，亦有望上陣為港爭入奧運。

（游泳消息）