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2019年7月22日星期一
曼城大軍抵港 半百球迷酒店外迎接
藍鳥迎藍月施渾身解數 周三大球場交鋒 傑志新兵舊將爭上位
金東進迎18年球員生涯告別戰
電視精選
港女隊自由泳接力游進東奧 何詩蓓擁3項資格冠絕港隊
孫楊世界賽400自4連霸 亞軍賀頓拒合照
江旻憓掛銅抵港 為紛爭痛心 盼表現讓外界見識港人強大
夏薩特菲歷斯分途地標掃興而回
卡尼絕殺 熱刺挫祖雲旗開得勝
皇馬將求購普巴 蘇帥欲游說留隊
梁芝榕保齡球亞巡賽主場奪季
李娜入圍網球名人堂 亞洲第一人
體壇快訊：陳芷澄伙台將陶氏賽列20名
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【明報專訊】（請看附圖）
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