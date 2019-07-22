藍鳥迎藍月施渾身解數 周三大球場交鋒 傑志新兵舊將爭上位

文、圖：余瑋

繼2012年阿仙奴、2013年曼聯，2014年巴黎聖日耳門、以及2017年熱刺，傑志今夏再次友賽歐洲勁旅，與曼城合演名為「賽馬會傑志中心盃」的表演賽，亦是球隊首次穿起新季主場球衣出賽。

6外援爭5留隊名額

面對近兩屆英超冠軍，一眾「藍鳥」戰將嚴陣以待「藍月」球星。傑志下季有富經驗的射手洛迪古斯、快馬蘇沙及中場基爾頓加盟，加上原有的費蘭度、華杜斯及盧卡斯，最終只能註冊5名外援下，球隊早前已表明，戰畢曼城後會將其一外援借至其他港超球隊，故今仗亦成為他們爭逐留隊之戰。從早前幾課操練所見，多名外援收操後主動練跑，射手盧卡斯身形亦較上季清減不少。

上季港超神射手洛迪古斯說，他要做的只需努力訓練，有上陣機會時便展示最佳一面：「面對曼城這種強隊，我們要把握少僅有控球在腳的機會攻門，我亦有信心最終可以留隊。」季尾將可入籍港足的蘇沙也稱，會透過今仗盡最大努力爭取表現留隊。

原有的傑志主力亦不敢怠慢，兩年前傑志友賽以1：4不敵熱刺，該仗為球隊「破蛋」的盧卡斯承認，新兵來投推動了他更努力，「球員更努力去訓練，因為大家都想上陣，給新教練了解自己的實力。不過我認為這種競爭，最終傑志也會成為贏家。」

新帥上任 黃洋稱更需積極

35歲的隊長黃洋表示，在波斯尼亞籍新帥施利斯高域上任後，包括他在內都要積極為正選席位而戰，「始終我已年紀不輕，要在本地班霸生存的話，一定要有這種心態。」這名效力傑志已8年的「大哥」稱，希望可像曼城隊長大衛施華一樣，能夠在一間球會效力10個年頭。中場費蘭度說，曼城大軍即使沒有阿古路等南美球星隨隊，陣容深度依然雄厚，期望透過這場賽事，展示傑志能力。傑志上周完成5天韓國集訓，日前返港，今日復操備戰曼城。

（曼城訪港）