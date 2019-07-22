曼城大軍抵港 半百球迷酒店外迎接

僅辛尼阿迪達願簽名 球迷叫前者留隊

曼城大軍昨午在上海乘坐私人飛機來港，但未有安排球迷接機，傍晚下機後直上隊巴，約在7時50分抵達位處的尖沙嘴酒店，主帥哥迪奧拿率先落車，隨即引來在場半百球迷起哄。不過，大部分職球員未有理會守候多時的球迷，史達寧、基爾獲加等球星取行李後，直接步入酒店，只有利萊辛尼及助教阿迪達各為一名球迷簽名，當中有球迷大叫「辛尼，請留下」，希望對方能留隊，盛傳這名德國隊翼鋒會轉投拜仁慕尼黑。

約10名未獲偶像簽名的球迷，晚上繼續在酒店門外等候，其中劉先生稱約下午5時半已在酒店門外，但球員未有停下，感到灰心。另一球迷Henry笑言曼城球員未有簽名，與球隊前晚互射12碼不敵狼隊，在上海失落英超亞洲盃有關。

曼城大軍今天在港休假，沒有公開活動及安排操練。據悉球隊上周先後到南京及上海出戰英超亞洲盃，球會以眾將舟車勞頓需要休息為由，不能夠安排活動。據指，球隊今天將在酒店作恢復訓練，個別球員或出席贊助商安排的私人活動。曼城自2013年後再臨香江，將於周三晚在香港大球場，與傑志合演賽馬會傑志中心盃。