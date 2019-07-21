何詩蓓再戰世界賽圖創歷史 東奧達標卸下壓力 全職身分冀超越自己

長池游泳世界賽今日起展開8天賽事，港隊14名泳手上周四出發韓國光州，當中包括兩代「美人魚」歐鎧淳及何詩蓓，亦有近期屢破香港紀錄的「男飛魚」何甄陶。何詩蓓上屆於200米自由泳兩破香港紀錄，更位列世界第5，創下港隊歷來最佳。兩年以來，這名星將屢傳捷報，包括今年4月「快閃」返港一天接連達標，取下100及200米自由泳奧運資格，成為首名躋身明年東京奧運的港將，其後她返回密歇根大學行畢業禮，6月再在歐洲賽刷新3項香港紀錄。

今領軍戰接力賽 有望再破港績

今屆她換上全職泳手身分，將出戰100米及200米自由泳，但今日先會在4x100米自由泳接力，再以首棒領銜出擊。兩年前，她在同一項目刷新100米自由泳香港紀錄，今年6月再推前時間至53.32秒。她出發前表明突破個人最佳，比爭取獎牌更重要：「去年8月起，我一直在美國訓練，進度非常好。今次再戰世界賽，全職訓練讓我更集中，但不會因而添壓力，反而想放鬆心情，盡力打破自己的最快時間。」

歐鎧淳明戰百米背泳

港隊在揭幕日尚會出戰多項個人項目，「氣袋」卓銘浩在男子400米自由泳出擊。星將歐鎧淳（圖1）則在明日出戰100米背泳，爭入東奧。年初冒起的何甄陶，月初戰畢世界大學生運動會，隨即準備個人首次世界賽，他亦力求在周三上演的50米自由泳，推前自己保持的香港紀錄。