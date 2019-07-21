失意上海 曼城今襲港爭冠 12碼負狼隊 英超亞洲盃居亞

曼城與狼隊早前在南京分別大勝紐卡素及韋斯咸，晉身昨晚在上海上演的決賽。早段佔先的曼城有拿撲迪後上近射被救出，之後利萊辛尼20分鐘被阿達馬查奧爾禁區拉跌，但史達寧操刀12碼炒高，未能先開紀錄，半場被狼隊守和。兩隊下半場均大舉換人，戰况更膠着，摩天奴及大衛施華的遠射未能破門，兩軍90分鐘仍打和0：0，要以互射12碼分勝負。曼城首5輪有根度簡、大衛施華及盧卡斯尼美查宴客，狼隊縱有兩人射失，仍以3：2勝出，首奪英超亞洲盃。

大軍明休息 周二出席活動會球迷

季軍戰方面，紐卡素新帥布魯士雖因簽證問題，只能當座上客，但「喜鵲」仍憑日本國腳武藤嘉紀34分鐘一箭定江山，以1：0小勝韋斯咸。

曼城將於周三晚在香港大球場約戰港超勁旅傑志，大軍今晚抵港，休息一日後，後日分途在旺角及銅鑼灣等地出席活動，與球迷見面（見表），當天傍晚再作公開操練。而完成與傑志友賽後，他們將在周末轉赴日本，與橫濱水手較量，再返回英格蘭，下月初與利物浦爭社區盾。

傳收購馬古尼失敗 哥帥稱或不再添新兵

曼城今季已作兩個收購，但並非針對前隊長高柏尼離隊的中堅空缺，今次東征大軍因阿根廷國腳奧達文迪未歸隊，位置上只有史東斯與拿樸迪兩名常規主力（見表）。有傳他們斟介李斯特城守將哈利馬古尼失敗，領隊哥迪奧拿稱正考察數名球員，但表示球隊仍因財政公平競技問題受查，未必再有收購。