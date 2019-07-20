國米購盧卡古觸礁 干地:無鋒鬥曼聯

拜仁慕尼黑vs.皇家馬德里 無綫電視85台/myTV Super 900台 明早08：00直播

國際冠軍盃亞洲區比賽今在新加坡展開，由曼聯鬥國際米蘭，焦點是獲國米青睞的「紅魔」前鋒盧卡古繼續缺陣。有傳「藍黑兵團」高層並沒全力支持新帥干地，令這宗交易恐胎死腹中，而他亦坦言此役將被迫擺「無鋒」陣式。

盧卡古已缺陣之前兩場熱身賽，昨沒參與操練。曼聯領隊蘇斯克查證實這名比利時前鋒缺態，今仗無緣披甲。據報國米羅致盧卡古觸礁，是由於出價遠低於曼聯要求的7500萬鎊（7.33億港元）。干地昨直言：「當我執教車路士時已想引入他。我喜歡這名球員，會視他為對陣容很好的進步。」

有傳國米未能及時賣走棄將莫路伊卡迪籌措資金，而阿根廷的拿達路馬天尼斯因國際賽遲歸隊，塞內加爾的基達巴爾迪則已被摩納哥回收。對此，干地透露碰曼聯時無前鋒可用。對於斟介盧卡古談判陷僵局，他感到主席張康陽等未遵守承諾。

皇馬大戰拜仁 夏薩特料地標

另一方面，皇家馬德里明早將在美國大戰拜仁慕尼黑，新兵翼鋒夏薩特料「地標」，後衛馬些路則已減磅6公斤備戰新季。至於一直與皇馬扯上關係的曼聯中場保羅普巴，其隊友安達斯彭利拿打趣稱，為防止對方轉會，會盜取其電話。