江旻憓世界賽摘銅創歷史 重登世界一姐 冀為港人帶來好消息

總教練:臨場戰術失誤致無緣決賽

25歲的江旻憓前連闖4關刺進4強，但昨以11：15敗予最終封后的巴西隊老將，在不設季軍戰下摘銅，成為港隊在這最高級別賽事奪牌第一人。賽前世界排名第3的她獲母親赴匈牙利賽場力撐，自言為無緣決賽感失望，但希望消息能振奮港人：「最近香港有好多不開心的事，很想把獎牌帶回香港，將好消息帶給大家。未拿到金牌確實失望，但過程讓我知道之後如何進步。多謝教練團及幕後團隊，一直支持及為我打氣。」

張家朗今挾世界第5戰男花個人賽

江旻憓歷史性奪牌後，排名躍升3級，繼3月後重返世界第一，積分拋離世界賽摘銀的中國隊劍手林聲。這名港將今年屢有突破，包括年初在世界盃分站兩度封后，總教練鄭兆康稱：「江旻憓在4強臨場執行戰術，有一段時間失誤，雖然有少少遺憾，但都是港隊的歷史，希望把士氣帶到餘下的比賽。她今年表現穩定，相信未來會有更佳成績。」

港隊昨續戰女子花劍及男子重劍個人賽，16歲小將符珈嘉與同樣首闖世界賽正賽的鄭曉為，在女花64強分別不敵俄羅斯及美國隊劍手，無緣晉級。男將方凱申及吳浩天亦敗予烏克蘭及日本隊劍手，在重劍64強齊齊下馬。而江旻憓或在今日再度登場，領軍出戰女子重劍團體賽。

男將張家朗今亦戰男子花劍個人賽，他挾歷來個人最高的世界排名第5，直入64強正賽，將與師兄張小倫及新星蔡俊彥，分途爭牌再為港創歷史衝牌。