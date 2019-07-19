塞內加爾阿爾及利亞決戰非洲盃 文尼冀領塞軍首封王 與馬列斯演英超翼鋒較量

塞內加爾vs.阿爾及利亞 now638台、有線614/654台、無綫myTV SUPER 301台 明晨03：00直播

沙迪奧文尼與馬列斯由英超鬥到非洲盃，後者在英超是勝利者，又助曼城成為足總盃和聯賽盃盟主；文尼並不示弱，既助利物浦再奪歐聯，自己亦是英超神射手之一，據報他因此有機會繼1995年利比里亞籍的韋亞後，成為另一個奪得金球獎的非洲球員，可是塞軍教練阿利奧施斯說：「你不能想金球獎。文尼最重要是續為國家隊奮戰，球隊也會回饋他。他應明白球隊永遠重於個人榮譽。」

塞軍高列巴尼艾度亞文迪無緣上陣

今屆兩度「宴客」的文尼則說：「我們從未贏得非洲盃，成功的話會是偉大成就。我甚至欲以歐聯錦標換取非洲盃冠軍，凱旋是我的夢想。」然而其利物浦「波士」高普卻擔心，非洲盃令文尼休息不足，不利應付新一季英超比賽。塞軍此役有後衛高列巴尼停賽，門將艾度亞文迪則早在分組賽負阿爾及利亞後，因手指斷骨無法把關，且非洲盃4碰阿軍不勝（見右下表）。

尼日利亞隊摘季 恩哈路領前射手榜

阿軍的情况似勝過塞軍，與隊友中場阿當奧拿斯及文尼同入3球的隊長馬列斯說：「捧走非洲盃是我的夢想。這是兩軍今屆第2次交手，我們今屆表現非常好，合共入12球失兩球，4強淘汰尼日利亞隊更令信心大增，我們有力封王。」此外，尼日利亞隊昨晨藉鋒將恩哈路於3分鐘一箭定江山，以1：0勝突尼斯隊獲得季軍，而該名上海申花前鋒暫以5球領前射手榜。