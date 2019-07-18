Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
體育
2019年7月18日星期四
東方大革新重建王朝 班費3500萬 新帥李志堅劍指亞協資格
港足世盃外抽下籤 主場首仗撼亞洲一哥伊朗隊
曼城英超亞洲盃決戰狼隊 史達寧起孖 4：1反勝韋斯咸
傳馬體會斥逾2億收購捷比亞
迪歷特抵都靈 料6.6億投祖雲
何詩蓓赴韓戰世界賽 放下壓力冀享受其中
Out Out轉轉
體壇快訊：伍家朗晉級印尼賽16強
電視精選
下一篇
上一篇
Out Out轉轉
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
東方大革新重建王朝 班費3500萬 新帥李志堅劍指亞協資格
港足世盃外抽下籤 主場首仗撼亞洲一哥伊朗隊
曼城英超亞洲盃決戰狼隊 史達寧起孖 4：1反勝韋斯咸
傳馬體會斥逾2億收購捷比亞
迪歷特抵都靈 料6.6億投祖雲
何詩蓓赴韓戰世界賽 放下壓力冀享受其中
Out Out轉轉
體壇快訊：伍家朗晉級印尼賽16強
電視精選
東方大革新重建王朝 班費3500萬 新帥李志堅劍指亞協資格
港足世盃外抽下籤 主場首仗撼亞洲一哥伊朗隊
曼城英超亞洲盃決戰狼隊 史達寧起孖 4：1反勝韋斯咸
傳馬體會斥逾2億收購捷比亞
迪歷特抵都靈 料6.6億投祖雲
何詩蓓赴韓戰世界賽 放下壓力冀享受其中
體壇快訊：伍家朗晉級印尼賽16強
電視精選
prev
next