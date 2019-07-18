東方大革新重建王朝 班費3500萬 新帥李志堅劍指亞協資格

上季港超僅排第5的東方昨開操，並公布球隊變動。季中暫代主帥的安祖史杜錫重任技術總監，新任主帥兼總監李志堅，帶同助教李恆匯、「堅家軍」馮慶燁、李嘉耀、梁冠聰、李家豪、鍾偉強、曾文輝、翟廷峯、艾華度及利馬共9名大埔球員來投，但跟隨多年的大埔隊長黃威不在名單中，消息稱這名26歲港將或到中國聯賽落班。

攜舊部跳槽 添16新兵

16名新兵中，還有港腳劉學銘、胡晉銘、中華台北隊前鋒陳浩瑋及佳聯元朗前鋒慕沙等，並落實相隔4年重用將軍澳運動場作主場。而李健和、黃鎮宇及范俊業等教練團老臣，與12名球員均已離隊。

上季領大埔首奪港超兼成最佳教練的李志堅大讚，現時東方是他執教生涯資源最好的球會，更稱：「有點終於受到尊重的感覺。這正是香港職業足球應有的條件，推動自己想做得更好。」他盼將助球隊重奪亞協盃參賽資格，即劍指港超或足總盃冠軍，但承認下季沒亞洲賽戰線，或會外借部分球員，或以24至25名球員開季。

副主席：換血振作衝擊球市

東方體育會副主席游永強說，班費維持3500萬元，認為招攬李志堅執教是相輔相成，有信心東方未來兩、三年內可奪標。他續道，若沉醉昔日王朝，成績只會停滯不前，認為這次大換班可帶來衝擊：「球市已經低迷，若球會不去振作，對整個球市都是不利，我覺得這個陣痛是必須。」門將葉鴻輝將與曾文輝爭正選，他稱屬良性競爭，會做好本份：「經歷3季無冠，理解高層渴望轉變。站在球隊層面，最重要仍是團結一致爭冠。」

文：余瑋、方嘉豪