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2019年7月17日星期三
結束逾10年球員生涯 32歲港腳麥基突掛靴
飛馬開操劍指三甲 新帥文彼得打造新陣容
熱身賽旗開得勝大破急流 阿仙奴國冠盃接戰拜仁
迪基亞勢365萬周薪續約紅魔
Out Out 轉轉﹕文仙尼日內投羅馬
滿貫爆冷挫永倫 決賽鬥南華爭標
騎士棄JR史密夫 西蒙斯續約76人
體壇快訊﹕李燕燕張敬樂場地盃包辦3金
電視精選
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Out Out 轉轉﹕文仙尼日內投羅馬
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【明報專訊】23歲意大利隊中堅基安盧卡文仙尼（圖），將以2600萬歐元（約2.29億港元）由阿特蘭大轉投羅馬，據報他今日會進行體檢。
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結束逾10年球員生涯 32歲港腳麥基突掛靴
飛馬開操劍指三甲 新帥文彼得打造新陣容
熱身賽旗開得勝大破急流 阿仙奴國冠盃接戰拜仁
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