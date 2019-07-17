熱身賽旗開得勝大破急流 阿仙奴國冠盃接戰拜仁

阿仙奴昨在丹佛作客以3：0大勝科羅拉多急流，季前熱身賽之旅旗開得勝，明早馬不停蹄，與拜仁慕尼黑在洛杉磯踢首場國際冠軍盃。領隊艾馬利賽前重申對隊長哥斯尼拒絕出征感無奈。

阿仙奴昨仗正選陣容並非上季一隊常規球員，而今夏暫是唯一新兵的18歲中場馬天連尼則「地標」，並在61分鐘埋齋，加上兩新秀17歲的鋒將沙卡，以及18歲中場奧利耶卡上半場先後建功，令「兵工廠」以3球淨勝科羅拉多急流。

阿仙奴明早轉戰洛杉磯，與拜仁在國冠盃首戰交鋒，主帥艾馬利賽前談及缺陣的33歲後衛哥斯尼道：「我曾就他的情况與他傾談3次。我們要求他隨隊，但他決定留下。現在這已成為他和會方的事情了。」

英超亞洲盃開戰 曼城碰韋斯咸

此外，英超亞洲盃今晚在南京展開，先有紐卡素對狼隊，後由英超兩連霸曼城對韋斯咸。曼城賽前落實將29歲的英格蘭隊中場戴爾夫售予愛華頓，據報轉會費是1000萬鎊（9700萬港元），「鎚仔幫」則據報以破紀錄斥資4250萬鎊（4.1億港元），收購法蘭克福的25歲法國前鋒施巴斯坦賀拿，取代早前投上海上港的奧地利射手阿拿奧杜域。另外，去季外借至英冠諾定咸森林的韋斯咸25歲右閘森拜林，昨與英超「升班馬」諾域治簽約4年。