結束逾10年球員生涯 32歲港腳麥基突掛靴

因坊間流傳一句「小明跑得好快」，以速度見稱的麥基被球迷稱為「麥小明」。生於英國的他10歲隨家人來港定居，17歲開始參與本地聯賽，先後效力港會、傑志、飛馬及東方龍獅等頂級聯賽球隊。麥基在傑志3年期間，曾為學業暫停足球事業一年，於2012/13球季在飛馬成聯賽神射手，但從未染指本地頂級聯賽冠軍。

感激身邊人同創美好回憶

32歲的麥基上季受傷患困擾，僅上陣13場入1球，今年3月作客倒戈飛馬建功，成其生涯最後入球。他昨在網上宣布掛靴：「經過10多年職業生涯後，是時候退役了。感激所有曾共事的隊友、教練及支持我的球迷，讓我獲得很多美好回憶。」

麥基於2012年11月入籍代表港足，7年來共上陣53場入12球，出場及入球數均排港足歷來第9，入球數於現役球員中僅次於陳肇麒。他在2015年世界盃外圍賽，兩度賽和中國隊的表現光芒四射，亦在去年11月東亞錦標賽外圍賽次圈攻入兩球，是港足晉身今年底決賽周功臣之一。上月中，港足新帥麥柏倫首仗領軍友賽0：2負中華台北隊，麥基亦正選上陣73分鐘，成其生涯最後一戰。

東方今開操 料堅sir掌帥大換血

麥基最後效力的球會東方龍獅，下季會有大變動。東方將於今早開操及舉行新季發布會，公布新教練團及新球員。據悉球隊將由和富大埔主教練李志堅接掌，並帶同「堅家軍」等多名舊部來投，原有教練團及球員面臨大清洗。

（港超消息）