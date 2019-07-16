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2019年7月16日星期二
馬古尼勢入魔 傳轉會費8億 成最高身價後衛
基沙文披17號戰衣 古天奴保7料留巴塞
Out Out轉轉
佐高域5奪溫網冠軍 激戰5句鐘挫費達拿 「生涯最佳之一」
張瑋桓伍曼瑩攜兩銅凱旋
愉園闊別5季戰頂級聯賽 足主陳志實冀站穩陣腳
足總接納夢想退出港超 發信邀流浪升班
霍斌仁投傑志 隨隊赴韓集訓
阿爾及利亞非洲盃決戰塞內加爾
體壇快訊：港女隊3將劍擊世界賽下馬
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【明報專訊】（請看附圖）
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