佐高域5奪溫網冠軍 激戰5句鐘挫費達拿 「生涯最佳之一」

一哥賽後吃草慶祝 謝淑薇女雙封后

佐高域昨與費達拿激戰4小時57分鐘，終以盤數 7：6（7：5）、1：6、7：6（7：4）、4：6、13：12（7：3）衛冕溫網男單，第5次在這項賽事封王，並取得個人第16座大滿貫錦標，而這仗更成為溫網史上最長時間的男單決賽。賽後慶祝時抓起地上的草來吃的佐高域，在頒獎禮時說：「這仗應是我生涯最佳的2或3場比賽之一，而費達拿無疑是我最尊敬的其中一位球手，是役在他身上救回兩次賽點而反勝，是極不容易的事。」

費達拿亦大方恭賀對方，但對於這經典一役，他笑言傾向忘掉它。而下月初便38歲的他，更不忘藉機鼓勵後輩：「我希望展視給其他人看，37歲仍能打下去。」而32歲的佐高域亦指，「我希望是下一個在該年齡仍能保持如此水平的球員」。

另外，中華台北的謝淑薇與捷克球手史特高娃於女雙決賽以盤數6：2、6：4擊敗中國的徐一幡與加拿大球手達保絲姬的組合封后。