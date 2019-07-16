馬古尼勢入魔 傳轉會費8億 成最高身價後衛

曼聯前帥摩連奴早在1年前的世界盃結束後，便有意收購在該項大賽中表現出色的哈利馬古尼，惟最後以失敗告終，但馬古尼過去一季仍不時與曼聯扯上關係，至上周更傳出「紅魔」拒絕支付9000萬鎊（8.8億港元）轉會費收購的消息。

《太陽報》昨卻報道，曼聯已同意支付6000萬鎊轉會費，加上按表現可得的2000萬鎊浮動條款，合共8000萬鎊羅致馬古尼，事成的話，他可趕過去年初以7500萬鎊，由修咸頓轉投利物浦的荷蘭中堅華基爾雲迪積克，成為全球最貴價守將，而李城將可獲利6300萬鎊。

另外，據報今夏已有兩個收購的曼聯仍欲擴軍，對象疑是士砵亭中場波基斯費南迪斯及紐卡素中場桑恩朗達夫。領隊蘇斯克查昨在澳洲，備戰明日對英冠球隊列斯聯前說：「球隊正重建，不會簽入沒質素的球員。我們正等待年輕球員成長，因為這裏有很多令人興奮的球員。我肯定未來數年，可看到球員最佳一面。」

修咸頓公布下周二濠江友賽廣州富力名單

衛冕的曼城則原定前日啟程前往中國，卻因「意料之外的行政原因」而航班延遲，至昨日終告出發。曼城周三會在南京與韋斯咸踢英超亞洲盃首戰，之後南下香港，下周三友賽港超球隊傑志。另外，修咸頓昨落實下周二在澳門友賽中超廣州富力的大軍名單，當中包括後衛吉田麻也、賴恩貝特蘭，中場禾特普斯，前鋒沙恩朗、查理柯士甸及穆罕默艾爾尤諾斯等。

紅軍挫巴拉福特 熱身賽兩連捷

此外，利物浦昨晨憑占士半拿在13分鐘打開紀錄，兩分鐘後以12碼個人梅開二度，加上19歲前鋒利安比尼達斯建功，作客以3：1勝來季降落英乙的巴拉福特，取得季前熱身賽兩連捷。