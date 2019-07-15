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2019年7月15日星期一
基沙文冀助巴塞膺三冠王 稱期待與美斯並肩 尼馬再向舊主示好
伊卡迪離國米訓練營 傳屬意留隊去向成謎
Out Out 轉轉﹕謝臣梅里路投森多利亞
江旻憓世界賽打頭陣衝牌 提早抵匈國備戰 求創港隊歷史
伍家朗赴台特訓 世巡賽搶分闖東奧
世大運閉幕 兩銅港將今回歸
新兵洛迪卡斯簡迪隨曼城東來 菲爾科頓香港站歸隊
咸美頓保達斯英國站包辦冠亞軍
體壇快訊﹕港欖世青盃兩連敗
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【明報專訊】（請看附圖）
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