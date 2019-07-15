基沙文冀助巴塞膺三冠王 稱期待與美斯並肩 尼馬再向舊主示好

基沙文今晨才正式在魯營球場見球迷，但他昨日抵埗後已率先受訪。談到目標，他說球會成就應與自己的國家隊成績相稱：「西甲、西班牙盃和歐聯是球會的目標，也是我的目標，我想贏得全部。」28歲的基沙文上年為法國隊稱霸世界盃，上周以1.2億歐元（約10.6億港元）加盟巴塞，料穿上7號球衣，與美斯及蘇亞雷斯合組MSG鋒線，他表示相當期待：「我想早點知道與他（美斯）訓練是什麼一回事，與他拍檔會有意想不到的樂趣。」不過，基沙文前球會馬德里體育會計劃追收違約金差額，交易未完全成定局。「床單軍」球迷更以貼紙遮蓋其上陣百場的牌匾，宣泄不滿。

巴塞或以3將換尼馬

另一方面，正在祖家巴西出席五人賽活動的尼馬，談論到巴塞時同樣得罪PSG球迷。尼馬被問到最深刻的更衣室時刻，他選擇了兩年前歐聯16強，巴塞主場以6：1大勝PSG，總比數6：5淘汰對手：「我們都瘋狂起來，這可能是所有人一生最美好的感覺」。《法國足球》雜誌認為他這「精密計算的答案會引發地震」，旨在盡快離隊。有傳巴塞隆拿未收手，打算以中場菲臘比古天奴、守將烏姆迪迪及尼爾遜施美度，換取尼馬回歸。

兄長離世 施丹急離皇馬訓練營

巴塞宿敵皇家馬德里則在噩耗中備戰新季，事關主帥施丹日前突離開訓練營，最終證實原因是其54歲兄長因癌病離世，球員操練前亦默哀悼念。另外，華倫西亞落實以前鋒辛迪文拿，交換切爾達前鋒麥斯高美斯。

（西甲消息）