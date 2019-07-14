體壇快訊：港將長途泳世界賽名列37

流浪3小將隨富力試腳

上季港甲季軍標準流浪昨宣布，小將鍾昇霖、鄧樂文，以及由佳聯元朗回巢的守將謝偉俊，將到港超亞軍富力R&F試腳爭取合約。此外，富力下月初出外集訓期間，將借出訓練球場予流浪作季前集訓。

FC東京打吡戰鬥川崎前鋒

日職今晚上演「多摩川打吡」，由榜首FC東京主場大戰川崎前鋒，後者暫列第4，踢少一場落後東京7分。而鳥栖砂岩昨有費蘭度托利斯正選，主場0：2負廣島三箭後跌至榜尾。

保達斯英國站排頭位

世界一級方程式賽車（F1）英國站，今日由平治車手保達斯頭位起步。他昨在排位賽做出1分25.093秒圈速，僅快主場的隊友咸美頓0.006秒，法拉利的陸奇尼慢0.073秒緊隨。另外，國際汽聯會長杜特考慮重推維修站入油政策。

「一眉」投湖人改穿3號球衣

轉投湖人的NBA明星前鋒安東尼戴維斯，昨宣布球衣號碼由此前的23號改為3號，並解釋是小學打籃球時的號碼。「一眉」原獲新隊友勒邦占士讓出23號，但據報「大帝」未能跟贊助商達共識。