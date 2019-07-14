溫網4強挫拿度 爭九奪溫網破年齡紀錄 費達拿決戰剋星佐高域

溫布頓網球錦標賽男單決賽 now670台/有線611/651台 晚上20:30直播

掃走拿度闖決賽 費天王為法網復仇

費達拿與拿度昨晨於溫網男單4強，重演2008年決賽翻版，前者苦戰以7：6（3）先取首盤，其後連番失誤影響下，以1：6遭扳平。這名草地王者重整後連贏6：3、6：4，激戰3小時3分鐘後取勝過關，為11年前同場對決，以及今年5月法國網球公開賽4強，一舉復仇。昨仗戰至第5個決勝分，費達拿才把握得到，賽後坦言筋疲力竭：「我真的累透了，與拿度對賽感覺總是特別，他在今場很多球也打得精彩。」這棵球壇長青樹累極了，今晚卻還有更難一仗，在男單決賽對戰世界一哥佐高域。衛冕的後者前晚以盤數3：1輕取艾吉，爭取第五度稱霸溫網。

佐高域爭衛冕 期待高壓打法

雙方對陣47次，塞爾維亞籍球星佐高域贏出25次，大滿貫對碰15次，9次成為最終贏家，當中更包括2014及2015年溫網決賽。年輕5歲的佐高域體力佔優，亦是少數能抵擋費達拿招牌發球的球手，兩大天王的穩定性則是伯仲之間。費達拿若在今晚捧盃，將會成為自1968年以來，最年長的大滿貫打單冠軍，但世界第3的他表明，不希望讓年齡成為障礙，全力爭標。不過，佐高域拒予前輩機會：「費達拿打法快速，很有壓迫性，但網球手最期待的，就是這樣高水平的決賽，無論對手是誰，我都會傾盡所有。」