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余浩彥亞洲學校保齡球錦標賽奪金

【明報專訊】港隊昨於南華會主場出戰亞洲學校保齡球錦標賽，已奪雙人賽銀牌的余浩彥（中）在男子大師賽位列第3，晉級梯級賽後以3分優勢險勝過關，再以465分、11分優勢力壓日本隊的畑秀明，摘下金牌。

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