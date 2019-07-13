巴塞10.6億簽基沙文 古天奴或離隊 尼馬恐回巢夢碎

巴塞隆拿的聲明指出：「該名球員（基沙文）將與他的新東家簽約5年，合約屆滿日期是2024年6月30日。買斷價是8億歐元（70億港元） 。」

事實是總部設於巴塞隆拿市的西班牙《世界體育報》前較早前已報道，巴塞將支付1.2億歐元收購基沙文，而法國《隊報》也指該西甲兩連冠勁旅，已將銀行匯款寄給馬德里體育會，但當時兩球會同否認已到這階段。

基沙文簽約5年 迪比利或轉會拜仁

基沙文早於5月已宣布離開馬體會，日前也缺席球隊開操，令憤怒的馬體會拒絕與巴塞商議有關他的轉會交易。他於2014年由皇家蘇斯達投馬體會，上陣257次入133球，贏得的主要錦標是去年的歐霸，並助法國隊稱雄世界盃。

基沙文的轉會，令去年初加盟巴塞後表現平凡的菲臘比古天奴，盛傳有機會回巢利物浦，惟亦有指他或是PSG前鋒尼馬回歸巴塞的部分籌碼。受影響的還有奧士文尼迪比利，這或被迫離開巴塞的法國翼鋒，正獲拜仁慕尼黑教練尼高高華垂青，但巴塞會長巴杜姆曾透露「迪比利勝過尼馬」，遂使後者恐回巢不成。

至於曾與尼馬在巴塞合作兩季的39歲名宿沙維亦說：「老實說，尼馬回巢非常困難。毫無疑問，尼馬是當今其中一個最佳球員，但就讓我們看看巴塞怎樣做好了。」

安部裕葵路易巴利同來投

此外，巴塞昨簽入鹿島鹿角的日本隊20歲新星安部裕葵，據報轉會費200萬歐元（約1760萬港元），外界料他將先下放至B隊磨練。另外，巴塞又「打敗」PSG，與英冠球會西布朗的16歲英格蘭新星前鋒路易巴利簽約3年。