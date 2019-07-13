斥千萬修復大農場 曼城再臨驗成效 重鋪大球場草地 港球員投信心票

文：余瑋、鄭嘉慧

2013年7月，曼城等多支英超勁旅先後來港獻技，但連日大雨兼賽事持續多天，令香港大球場嚴重積水變成泥沼，前曼城前鋒尼格度倒地後「食泥」一幕更成經典，引起海外傳媒炮轟。香港網民改圖譏諷球場滿佈泥濘，「香港大農場」之名由此而起。負責管理大球場的康文署事後成立專家小組提供意見，再增設4人組成的「運動草地管理組」，包括一名澳洲籍專家任總監，支援管理草地，並在2015年由馬會慈善信託基金斥資3100萬元重鋪草地，封場5個月後竣工，政府往後每年斥資1200萬元保養草場。

6年前食泥成全球焦點 月尾再訪港友賽傑志

天文台預測，本港下周五起連續多日均有驟雨，若「傑曼戰」賽前或比賽時傾盆大雨，大球場草地未知能否如兩年前，有英超隊造訪雨戰也沒成泥沼。康文署回覆本報查詢，大球場自重鋪草皮後，草地質素已大有改善，署方每周檢測草地質素，並採用日照燈及草地風扇等提高日常保養成效，並指出草地疏水系統運作尤其有效，最近測試疏水速度超過每小時150毫米雨量，形容「表現十分理想」。而2018/19財政年度，大球場草地保養的營運開支約為354萬元。署方補充，大球場重鋪後未曾因大雨延誤比賽，而今年4月曾發紅雨警告信號，大球場草地亦沒出現積水，相信在雨天作賽可避免出現泥濘。

2018/19年度，大球場上演19項體育及社區等活動，共52天使用場地，包括港超聯賽及盃賽，以及一連3天的香港國際七人欖球賽。大球場每年會關閉10至12周保養草地，如月底踢畢曼城一役後，場地將開始保養6至8周。傑志上季3次在大球場比賽，隊長黃洋說，在大球場作賽前曾試過下大雨，但草地未見破損，「踢到下半場仍能保持質素，所以都不擔心大雨會令場地變差。」傑志總監朱志光說，經「大農場」一役後，有關單位審慎處理球場保養及使用率，「比賽前即使大雨，職員亦不敢貿然剪草，讓場地繼續長草以保持密度。」他補充，上季大球場使用率偏低，加上今次只踢一仗，相信不會再變成大爛地。而過去一季以大球場作主場的東方龍獅，門將葉鴻輝及中場林嘉緯也稱，雨戰時未見積水，整體滿意草質。

學者批去水問題有待改善

曾是大球場專家小組成員兼香港草地專家、香港中文大學生命科學學院名譽高級研究員李賢祉說，大球場重鋪草地披沙後已成疏水層，且過去一年使用率低，理應不會再現積水，但仍需關注如何去水，「若雨水積聚球場底部但無路走，最終會滲回場上。」他提及，大球場重鋪後一年，曾被發現草地長出青苔，促署方檢討保養工作，以及培訓草地管理人才需有持續性。