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2019年7月12日星期五
夢想幻滅 棄戰港超 財困曾欠薪 足總否認設保證金添負荷
史達寧迪布尼等6星隨曼城來港鬥傑志
張瑋桓世大運網球女單晉4強 穩袋獎牌 史上第3港將獨取兩牌
費達拿溫網百勝 今鬥拿度爭入決賽
林柏特首領車 友賽言和波希米亞人
塞內加爾尼日利亞闖非洲盃4強
利安納正式投快艇 簽2+1合約料為超級頂薪
前港將陳振興宣傳慈善單車賽
體壇快訊：黃杜配澳洲賽闖8強
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【明報專訊】（請看附圖）
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