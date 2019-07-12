夢想幻滅 棄戰港超 財困曾欠薪 足總否認設保證金添負荷

夢想近兩季三度打入盃賽4強，上季尾曾傳出球員遭拖欠薪金，傳總額高達數百萬元。據悉其行政總裁梁智駒前晚跟職球員交代，並於昨日去信足總退出港超。球會昨發聲明證實，提及已向大部分職球員發放薪金及商討解約，讓他們尋覓新球會落班，據悉當中包括早前羅致的5名新外援。夢想主教練梁志榮對此感可惜和不捨，但稱：「球會目標算是成功，給予不少年青球員機會，有兩人更曾贏得最佳青年球員（鄭展龍及林衍廷）。」

陳偉豪盼以球員兼助教續戰港超

港足前隊長陳偉豪繼在南華後，所效力的球會勢將第二度選擇降班。他稱自覺「黑仔」，但承認球會難覓贊助下，早已預視結果。37歲的他續道，雖不捨球迷，但仍需為生計着想，傾向以球員兼助教身分續戰港超，另一選擇是隨隊踢甲組。有傳夢想一旦降至甲組，上季港甲季軍標準流浪將頂上港超席位，偉豪或會重返母會，但他強調此刻沒跟任何球隊接觸：「有想過回流浪，但球員有球員的尊嚴，薪酬是考慮因素。」流浪總監李輝立稱，球隊原以出戰港甲為前提籌備組軍，如今若升港超太倉卒，需再商議及待足總通知。若流浪升港超，將邀請現傑志青訓教練巴貝利執教。

主帥舊將感嘆 鄭展龍感激提攜

曾效夢想的3名傑志職球員尹東憲、鄭展龍及羅梓駿，同樣為舊東家退出港超感可惜。前季外借至夢想半年、2018年當選最佳青年球員的鄭展龍稱，感激該隊提攜，「這球隊是很好的起步平台，給小將接觸職業足球。」傑志的韓籍助教尹東憲承認，夢想至今仍拖欠其一個月工資，但認為同樣情况在日、韓等地都會發生，並非罕見。