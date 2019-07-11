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2019年7月11日星期四
蘇帥稱普巴被負面報道 稱曼聯不刻意賣人 信迪基亞續約留隊
名宿伊度回廠任技術總監 勢2.5億簽18歲聖伊天中堅
Out Out轉轉
王康怡締港網壇歷史 溫布頓青年組闖16強 36年來首人
張瑋桓伍曼瑩闖4強穩袋獎牌 港隊世大運開齋
南華挫衛冕東方闖總決賽
戴偉浚加盟狼隊U23
尼馬現身 料出席巴西五人賽
體壇快訊：黃鎮廷澳洲賽男單外止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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