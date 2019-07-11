蘇帥稱普巴被負面報道 稱曼聯不刻意賣人 信迪基亞續約留隊

曼聯日前抵達澳洲珀斯，準備4場在遠東的季前熱身賽，卻到埗後即自製公關災難。在一段曼聯上載官網的短片中，有數秒像是普巴與連格口角，由後衛域陀連迪路夫拉開前者而終結。儘管兩人之後繼續談笑，仍無法避過狙擊，蘇斯克查形容這是傳媒有「對普巴不利的前設」，又說：「普巴絕對專業，有良心。他與連格的事被塑造成打鬥……我知你們想報道賣得好，但他們都是專業的。」

「普巴專業，卻被傳媒塑造與連格打鬥」

普巴的經理人拉奧拿曾表示，客戶「表現出尊重與專業」，希望曼聯方面放行，蘇帥回應道：「我們是曼聯，不用賣走球員和出高價收購。經理人總在放話，但我們根本沒收到對任何球員的報價。」英國媒體早前除盛傳普巴加盟皇家馬德里，門將迪基亞亦可能「上艦」，以及倒貼人工出售「山神」阿歷斯山齊士，但蘇帥強調對迪基亞續約一事有信心，而山神即使出戰美洲盃受傷，亦料可在「開咧」前投入訓練。

曼聯今夏先後簽入兩名英倫新星雲比沙卡及丹尼爾占士，蘇帥表示引援工作仍未結束，並傳出「紅魔」近日曾向修咸頓查詢有離心的中場勒美拿的消息。然而，蘇帥並未談及與國際米蘭扯上關係的盧卡古，以及傳言獲巴塞隆拿垂青的連迪路夫等的情况。

紅軍沙基利小腿重創恐無緣季初比賽

曼聯宿敵利物浦方面，目前繼續在球會基地備戰，明日會友賽英乙的燦美爾後，下周出發美國踢國際冠軍盃。不過，早前參戰歐洲國家聯賽的瑞士隊攻擊手梳頓沙基利，以及畿內亞隊中場拿比基達仍未康復，前者更因小腿肌肉撕裂，恐缺席季初賽事。紅軍據報在翼鋒位置上，求購16歲富咸翼鋒夏維艾利諾。另外，尋求英超3連霸的曼城，近日分別借走後備門將薩克史提芬及艾利真歷梅歷治。