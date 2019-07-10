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余浩彥麥紹岐亞洲學校錦標賽摘銀

【明報專訊】港隊新星余浩彥（左）及麥紹岐（右）昨於南華會主場出擊，在亞洲學校保齡球錦標賽男子雙人賽，合力取得2729分，以206分之差屈居卡塔爾隊之下，奪得銀牌，為港開齋；二人今日轉戰團體賽。

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