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2019年7月10日星期三
尼馬遭巴西隊PSG摒棄 國家隊內重要性減 球會高層允離隊
久保健英會合皇馬大軍 赴美踢熱身賽
郭嘉諾離任港足助教 冀成專業教練 挑戰更高舞台
夏納挫張帥 5年來首晉4強 細威淘汰美同胞列絲姬
曼聯珀斯展季前之旅 普巴連格疑口角被分開
Out Out 轉轉﹕艾傑臣重返恒大 天津天海簽兩韓職兵
中國男籃險勝黃蜂 夏季聯賽開齋
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余浩彥麥紹岐亞洲學校錦標賽摘銀
體壇快訊﹕俞雅欣世大運躋身跳遠決賽
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余浩彥麥紹岐亞洲學校錦標賽摘銀
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【明報專訊】港隊新星余浩彥（左）及麥紹岐（右）昨於南華會主場出擊，在亞洲學校保齡球錦標賽男子雙人賽，合力取得2729分，以206分之差屈居卡塔爾隊之下，奪得銀牌，為港開齋；二人今日轉戰團體賽。
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