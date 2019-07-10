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2019年7月10日星期三
尼馬遭巴西隊PSG摒棄 國家隊內重要性減 球會高層允離隊
久保健英會合皇馬大軍 赴美踢熱身賽
郭嘉諾離任港足助教 冀成專業教練 挑戰更高舞台
夏納挫張帥 5年來首晉4強 細威淘汰美同胞列絲姬
曼聯珀斯展季前之旅 普巴連格疑口角被分開
Out Out 轉轉﹕艾傑臣重返恒大 天津天海簽兩韓職兵
中國男籃險勝黃蜂 夏季聯賽開齋
港硬地滾球隊多獲兩項東京殘奧資格
余浩彥麥紹岐亞洲學校錦標賽摘銀
體壇快訊﹕俞雅欣世大運躋身跳遠決賽
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Out Out 轉轉﹕艾傑臣重返恒大 天津天海簽兩韓職兵
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【明報專訊】曾於2013至2016年效力廣州恒大、盛傳將歸化中國籍的上海上港前鋒艾傑臣，昨宣布回巢。而天津天海昨亦宣布，簽入韓職全北汽車的巴西前鋒列卡度盧比斯，以及FC慶南韓國隊後衛宋株熏。
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