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Out Out 轉轉﹕艾傑臣重返恒大 天津天海簽兩韓職兵

【明報專訊】曾於2013至2016年效力廣州恒大、盛傳將歸化中國籍的上海上港前鋒艾傑臣，昨宣布回巢。而天津天海昨亦宣布，簽入韓職全北汽車的巴西前鋒列卡度盧比斯，以及FC慶南韓國隊後衛宋株熏。

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