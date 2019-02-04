尼馬遭巴西隊PSG摒棄 國家隊內重要性減 球會高層允離隊

巴西隊在美洲盃決賽擊退客軍秘魯隊封王後，全隊職球員在酒店晚宴祝捷，惟尼馬沒現身。事實是他被拍攝到觀戰後，與數名朋友到其他派對消遣，近日又罕有地沒更新社交網個人專頁。

森巴迷：奪美洲盃證不再依賴尼馬

巴西普遍輿論認為，國家隊的突破點是在於沒有尼馬下，美洲盃6仗只曾與委內瑞拉隊互交白卷外，其餘均有入球；取代尼馬位置的甘美奧鋒將艾華頓索拉斯的表現亦有目共睹，已受到不少歐洲豪門垂青。此外，有巴西球迷說：「我們是冠軍！已證明不用再依賴尼馬。他再不是決定性。這是巴西隊，任何人上陣都可以。」

至於美洲盃只失1個12碼的巴西隊門將艾利臣比加則表示，球隊奪標展示了團隊力量的重要性，但他亦承認：「缺少尼馬令球隊困難，因他擁有不同凡響的天賦。有時他在陣令所有集中力都在他的身上，巴西隊內其他人全被忽略，但他仍是被愛戴的。」

李安納度：有好報價尼馬可離開

國家隊前途亮了警號外，尼馬的球會生涯也成疑。他未如期歸隊後，PSG即發表嚴正聲明將會採取行動，回巢的總監李安納度更在接受法國《巴黎人報》訪問時說：「尼馬想離開是眾所周知的事。只要我們收到好的報價，尼馬可以離隊。可是我們不知誰會買他？價錢怎樣？可以肯定的是，這不是一朝一夕能成事的。」法國《隊報》則在頭版指出「說話出自李安納度，再非說笑」。

尼馬的經理人父親為兒子的未歸隊辯護道：「這是1年前已計劃好的事，是關於尼馬學院的活動。他會在（7月）15日回去報到，就是這樣簡單，PSG是知道這計劃的。」尼馬父親提到的，可能是本周末在聖保羅上演的尼馬五人賽，預計尼馬將會出席。