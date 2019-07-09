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2019年7月9日星期二
巴西挫秘魯 九奪美洲盃 隔十二年再封王 功臣「主耶穌」被逐發難
美斯批賽會不公 鐵迪籲接受失敗
墨西哥碎美國衛冕夢 八度稱霸金盃
溫網續吹冷風 一姐巴迪16強倒灶
陳芷澄職業巡迴賽排名前百創港歷史
吳恩言黃筠陶失牌 港隊世大運未開齋
申花1.8億簽艾沙拉維 宿敵上港2.2億購阿拿奧杜域
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體壇快訊：新季歐聯外圍賽今揭戰幔
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【明報專訊】（請看附圖）
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