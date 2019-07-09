巴西挫秘魯 九奪美洲盃 隔十二年再封王 功臣「主耶穌」被逐發難

加比爾捷西斯於15分鐘，助攻巴西隊前鋒艾華頓索拉斯先拔頭籌，但秘魯隊的老將荷西古里路在55分鐘以12碼扳平。上半場補時階段，「主耶穌」接應中場艾法美路傳送射入，以2：1領前上半場。但在30分鐘已被黃牌警告的他，因在70分鐘撞對手再領黃被逐，球隊一度形勢不利，卻有後備上陣的李察利臣末段操刀極刑得手，為「森巴兵」鎖定3：1勝局，五度主辦這賽事俱封王。

捷西斯致歉：我欠成熟

今屆入兩球的「主耶穌」，被逐離場期間曾怒踢水樽，其後推倒場邊放置視像裁判（VAR）屏幕顯示器的帳篷，又坐在球員通道樓梯上嚎哭，惟22歲的他為激烈行為致歉：「這些行為是可以避免的，我需向大家道歉，這證明我仍未成熟。」這名曼城球星又說：「我們3年前在馬拉簡拿球場贏得奧運金牌，能在這裏第2次捧盃，令我感到非常榮幸。這是我最大的夢想成真。」

艾華頓索拉斯古里路膺神射手

獲選為決賽最佳球員的艾華頓索拉斯則說：「我為4強淘汰阿根廷隊時無甚表現而極之失望，決心在決賽獻出所有。我們在這場偉大的比賽奪冠，值得被恭賀。」這名甘美奧前鋒與秘魯隊的古里路，一起以3球榮膺神射手，6仗只失1球的門將艾利臣比加則成為金手套得主，而公平競技獎則為森巴兵錦上添花。

巴西隊36歲隊長丹尼爾獲選為賽事金球獎得主，他談及成功之道稱：「只要尊重你的專業，保持應有水平，交出表現便是易事。有些人為我的表現感驚訝，但我沒有。」