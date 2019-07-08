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2019年7月8日星期一
李慧詩主場掃3金2銀 客串長距離摘銀增信心 下月赴日備戰東奧
阿根廷2:1挫智利奪季 美斯領生涯第2面紅牌
埃及16強不敵南非 沙拿灑淚
卡辛斯離勇士 簽約湖人1年
姚潔貞澳洲全馬破塵封15年香港紀錄
梁育榮何宛淇硬滾亞大賽摘金 奪東京殘奧入場券
港將王康怡青年組女單爆冷闖溫網次圈
體壇快訊﹕歐陽若曦GT亞洲盃摘季
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【明報專訊】（請看附圖）
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