李慧詩主場掃3金2銀 客串長距離摘銀增信心 下月赴日備戰東奧

李慧詩昨在將軍澳先出戰捕捉賽，剩餘10圈時與另外3人突圍失敗，最終壓線不敵李思穎居亞。她之後在凱林賽（又稱競輪賽）決賽最後一圈發力，大幅拋離李海恩首先衝線。雖然伙拍曾曉彤在團體爭先賽踩出36.776秒，以0.343秒不敵李海恩及楊礎搖摘銀，但這名港隊星將在500米計時賽再以34.096秒勝出，連同首天爭先賽金牌，以3金2銀收官。

東奧專注個人短途賽

兩日內踩足6項，李慧詩只在20公里記分賽失牌，她稱昨日戰畢捕捉賽，曾擔心未及恢復，會在凱林賽三甲不入，但心理狀態及時調整：「原來踩完中長距離，還可以踩到11.1秒（1圈），很喜出望外。」讓Sarah樂在其中的，亦包括客串捕捉賽奪銀，但她表示明年東京奧運前無意再參加中長距離項目，繼續專注個人短途賽事。

李慧詩與李海恩等會留港訓練1個月，之後赴日本伊豆出戰場地盃，熟習奧運環境。上月在捷克比賽炒車的李海恩，這兩日帶傷上陣，今日或為右手尾指施手術。她希望放下上季世界盃香港站摘銅的包袱，為港競逐第2個短途賽奧運資格：「現在的目標不同了，但信心方面未跟得上，顧慮多了，自己仍在學習中。」

梁嘉儒全能賽封王 續爭東奧麥迪遜席位

其餘賽事方面，男子短途港將羅子駿昨贏得2金1銀，捕捉賽由繆正賢奪金，另一港將梁嘉儒則在全能賽4項全勝。後者說由於世界盃麥迪遜賽積分計算每個地區最佳3名選手，幾名隊友需一同獲得一定分數，會繼續與張敬樂、梁峻榮等輪流上陣，而非專注全能賽。

（單車消息）