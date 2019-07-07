衝破人生關卡 王珞僖迎欄而上 文憑試放榜在即 豁達面對人生交叉點

文：方嘉豪 圖：鄭嘉慧

與一般考生一樣，雖然還會說「希望Marker（評卷員）鬆手點」，王珞僖（Addis）的身體很誠實。他這天訪問後便匆忙為謝師宴裝身，回想4月尾重投訓練，長暑假都是用來玩，沒有多想成績。贏盡青年賽事，他常以跨欄去解釋讀書，例如目標要訂得高，他心儀理大物理治療學系，入學條件着實不低，但做不到也有兩手準備。面對考試，他也像練跨欄，既需要全副心機溫習，臨場發揮亦很重要。

穿梭田徑場試場 心態調整成關鍵

回到他還未取成人身分證的去年10月，Addis跟隨青奧代表團去到阿根廷，摘下110米欄銅牌，時間快個人最佳0.3秒。除了教練鄧漢昇支持（見另文），他會說成績源自投入，可閉關完全放低學業。同樣地，今年3月學界3槍都破不到紀錄，他也說是想多了，連起跑前心態調整等細節也忽略：「在電話碌來碌去都是自己的報道，就算好想做好自己，好想冷靜去跑好每一槍，也很難控制壓力。」由田徑場回到試場，他也要用時間去適應。停練應付文憑試，曾經令他心思思，「覺得身上力氣用不到」，但進入狀態後也可不羨慕、不妒忌朋友去練跑。至於面對試卷的臨場表現，一個有追求的人說中規中矩，大抵也差不到哪裏去。

其實以王珞僖的資質，應該可以在運動員生涯與學業之間二擇其一，專注發展，不必那麼辛苦。不過對他而言，讀書是本分，需要「見得下人」：「我唔鍾意有人定義運動員讀唔到書，其實好多運動員都讀到書，但很多人忽略了他們，愈來愈多人能兼顧，便可改變到這風氣。」而跨欄可說是他的命根子，比本分的追求更高，所有環境中的事物都會吸引他的注意，所以「比讀書有更多東西煩」。他會在賽前「刨」對手資料，去除一些對未知領域的不安感，也會對比賽成績更上心。

盼兼顧校園生活扭轉學生運動員形象

下周三文憑試放榜，當下Addis考慮的，是運動與學業如何在大專時期並存。方案一會是先放下跨欄完成學業，無後顧之下用一年時間，全力衝擊2024年奧運資格；或者如同門師姐呂麗瑤般全職訓練，兼職讀書，但時間管理的考驗更大，而且後年要升上成人組跨高欄，重新適應。變數太多，他也計算不了，唯有Be Water啦，my friend。始終也是那一句， 緊張同驚，係無用。