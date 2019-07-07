體壇快訊：陳芷澄晉美國經典賽決賽輪

蔡俊彥花劍賽64強下馬

肩負獎牌希望的港隊新劍神蔡俊彥，昨於拿玻里世界大學生運動會男子花劍個人賽，以8：15慘負日本隊劍手，首圈64強提早下馬。而泳將黃筠陶在女子100米背泳，以1分01.29秒刷新個人最快時間，躋身複賽。

中國女排不敵美國無緣決賽

中國女排昨在南京出戰世界聯賽總決賽4強，以局數1：3不敵美國隊，連續兩年準決賽落敗，今午與土耳其隊爭季軍。後者在另一場4強賽中被巴西隊直落3局擊退。

芬克掌神戶後首嘗敗績

日職神戶勝利船昨縱有射手韋拿入球扳平，仍作客以1：2不敵清水心跳，令新帥芬克執教5場後首逢敗績。橫濱水手則在前列對碰中1：0小勝大分三神，升上聯賽榜第2，落後今日出場的FC東京3分。

塞國貝寧闖非洲盃8強

沙迪奧文尼雖連續兩場宴客，但其15分鐘的入球仍助塞內加爾隊，在非洲盃16強1：0險勝烏干達隊。塞軍下場對手是貝寧隊，後者加時後與摩洛哥隊賽和1：1，互射12碼贏4：1，法定時間4連和下闖8強。另外，美國隊將明早決戰墨西哥隊，爭奪美洲金盃。