巴西決賽強勢襲秘魯 拒絕輕敵 慎防敵鋒古里路反擊

巴西vs.秘魯 now650台 明晨04：00直播

有尼馬因傷避戰的巴西今屆表現可圈可點，分組賽以5：0大破秘魯更成代表作，亦因此明晨決戰被睇高一線，惟隊員不以為然，效力巴黎聖日耳門的中堅馬昆奴斯哥利亞說：「大家都知道足球是變化多端的。秘魯的情况已與之前截然不同。每一個人都知道，現在要打敗他們必須付出九牛二虎之力，而且這是一場過的決賽，有別於一般比賽。」

巴西分組賽曾贈秘魯5蛋

馬昆奴斯又提醒隊友：「比賽須建基於熱誠、戰術和技術。我們定必將這些元素及一些細節好好結合，好讓比賽能產生不同。決賽中最少犯錯的球隊將會是冠軍。」他指秘魯的35歲箭頭荷西古里路是危險人物：「我了解他，曾與他在哥連泰斯合作，在國際賽也曾經交手。他是一個值得特別提防的球員。」古里路曾是德甲班霸拜仁慕尼黑及漢堡射手，2012年轉戰巴甲先後效力哥連泰斯、法林明高和國際體育會，在巴西各項賽事累入逾100球；國際賽方面，已代表秘魯出賽15年的他上陣98次入37球。

卡斯米路着眼零失球封王

巴西防中卡斯米路也強調今仗不能掉以輕心：「秘魯能淘汰優秀的烏拉圭和智利，我們必須予以尊重。」這皇家馬德里球星又特別提及球隊5仗不失1球下打入決賽，「我們的其中一個目標是整個賽事保持清白。若最終成功，我們不單感謝後防，還有回防的中前場球員，他們一起協助球隊獲得成功」。然而上次在美洲盃登頂已是2007年的巴西，此役有攻擊手韋利安肯定缺陣，前鋒李察利臣及中場費蘭甸奴則很大機會避戰。