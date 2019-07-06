阿根廷再遇智利求復仇 近兩屆決賽皆負對手 美斯季軍戰勢掛帥

阿根廷vs.智利 now650台 明晨03：00直播

阿根廷隊及智利隊於4強，分別被巴西隊和秘魯隊淘汰，使兩軍無法連續3屆決戰美洲盃。阿根廷在季軍戰應擁有較強爭勝心，因他們過去兩屆決賽都負智利，否則國際大賽錦標荒早已結束。

阿國足總為4強球證涉偏幫上訴

然而明晨之戰的勝負始終無傷大雅，故已傳出阿根廷隊有意輪換練兵，讓今屆較少上陣的前鋒保羅戴巴拿、馬迪亞斯蘇亞雷斯、中場盧施素及羅拔圖佩雷拉等「擔正」，但承諾續為國出力、今屆只入了一個12碼的美斯，料會續掛帥。智利隊的問題是11將達30歲或以上，具質素球員人才亦不及阿根廷，若大刀闊斧換人腳，吃虧機會恐較高。

此外，美斯在不敵巴西隊賽後前往更衣室時，與等待他的前巴塞隆拿隊友兼巴西隊球星尼馬擁抱，據報之後兩人傾談了數分鐘，被傳媒解讀為在魯營球場復合的機會驟升。尼馬因足踝受傷無緣今屆美洲盃，並一直盛傳他欲離開巴黎聖日耳門。至於美斯怒稱球證偏幫東道主巴西，導致阿根廷出局之說，阿足總已提出上訴，主席泰比亞在函件更指出：「比賽曾出現兩個影響賽果的爭議點，球證卻沒使用視像裁判（VAR）……阿根廷成為受害者。」

埃及南非爭入非洲盃8強

另外，非洲國家盃16強賽今晨展開，東道主埃及明晨戰南非前收到壞消息，前鋒穆罕默德沙拿昨因感冒缺操上陣成疑，同日另一場由喀麥隆隊大戰尼日利亞隊。