體壇快訊：黃杜配韓國賽鬥中國隊爭冠

李慧詩戰香港錦標賽

港隊今早於將軍澳出戰場地單車香港錦標賽，「牛下女車神」李慧詩首天將在爭先賽，會師李海恩、李燕燕等隊友，明日再客串女子捕捉賽，以及在主項500米計時賽、凱林賽（又稱競輪賽）衝擊冠軍。

黃澤林青年世巡賽闖決賽

15歲香港網球新星黃澤林昨戰青年世巡賽上海站，與隊友計維宇在男單4強「內訌」。前者取首盤後，次盤落後1：2時，計維宇因傷退賽，令黃澤林得以殺入男單決賽，今撼日本籍球手爭取連續兩站稱王。

滿貫4強挫永倫拔頭籌

「黃金戰隊」永倫昨以常規賽亞軍身分，於灣仔修頓轉戰甲一籃球季後賽4強，雖有泰那豪取36分，但常規賽第3名的滿貫，有費格遜取下全場最高的45分，爆冷以85：82險勝，在3場2勝制下拔頭籌，後者下周三若再勝即闖總決賽。

女長城次名晉4強鬥美國

東道主「女長城」中國隊昨於世界女排聯賽總決賽，雖缺少星級主攻手朱婷等主力，但仍以局數3：1力克意大利隊，以小組次名身分出線4強，今晚將與在另一組首名出線的美國隊，爭入決賽。