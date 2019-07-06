辛祖快樂足球贏天下 港超3連霸第一人 來港10年互信致勝

去年11月，辛祖隨港足到台北出戰東亞錦標賽外圍賽次圈，當中對蒙古隊梅開二度，替港足事隔9年再闖決賽周。大半年後，他早前重臨台北田徑場，為和富大埔出戰亞協盃分組賽，完成今季收官戰，「今季很漫長，大埔有很多比賽，對每個隊友來說都是寶貴經驗，雖然亞協盃未能晉級，但大埔已做得很好。」

關鍵兩仗梅開二度 助大埔首封王

大埔今季圓夢首嘗港超冠軍，主將伊高沙托尼勇奪香港足球先生，辛祖亦功不可沒。今年2月才加盟的他，各賽事上陣18場入9球，包括聯賽對傑志及作客廣州對富力R&F，兩場關鍵戰皆梅開二度，助大埔最後8場聯賽全勝。雖然近3季香港足球先生都是隊友，辛祖卻一直與此殊榮無緣，但他是港超成立5季以來，首個連續3季奪聯賽冠軍的球員。

「得辛祖、得天下」之說由此而起，惟當事人笑言只憑信心和快樂去比賽：「當有球員不斷贏得冠軍，會為隊友建立信心，就像巴西隊隊長丹尼爾，在多個歐洲聯賽都能奪冠，展現出強大精神，又時刻凝聚隊友。我來到大埔就是想贏冠軍，努力幫助隊友。而且每季港超比賽實在不多，每仗都需視為盃賽決賽看待。」

毋懼倒戈慶祝 聽家鄉音樂調劑

辛祖來港發展逾10年，效力過7間球會，難免遇到倒戈。今季倒戈傑志入球慶祝引來爭議，事後他霸氣反問一句，「我在港效力過多間球會，是否對這些球隊入球都不能慶祝？」辛祖的入球慶祝方式層出不窮，因外型及曾以投籃動作慶祝，獲封為「港超高比拜仁」，但他最常做的，還是「細哨」朗拿甸奴的招牌牛角手勢，代表快樂。

由操練後到賽前，辛祖總是變成DJ播放森巴音樂，「我的生活離不開音樂，有助我踢得更開心。只要享受所做的事，目標就更易達到。」他透露計劃踢到38至40歲才掛靴，為延續球員生涯，會更注重飲食及作息，即使放假回到巴西，也自費聘請體能教練，以保持狀態迎接新季。

隨着伊高沙托尼及主教練李志堅相繼離隊，大埔下季勢面目全非。明年2月才約滿的辛祖，重申首選是留隊履行合約，「香港球壇時刻變化很大，我不知道大埔下季會有如何改變，但我將會留下，助新球員盡快融入，亦想再一次贏得港超冠軍及更多錦標。」

文、圖：余瑋